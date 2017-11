Germany has reportedly agreed to consider the possibility of participation in construction of the Sebzor hydroelectric power plant (HPP) in the Gorno Badakhshan Autonomous Region (GBAO), according to the press center of the Ministry of Economic Development and Trade of Tajikistan.

