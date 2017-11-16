В Курган-тюбе состоялся показ женской одежды и выставка картин студентов и преподавателей Института изобразительного искусств и дизайна. Мероприятие прошло в областном музее «Авесто». Оно было посвящено 25–летию 16-ой сессии Верховного Совета Таджикистана.

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