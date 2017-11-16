Золотовалютные резервы Узбекистана по состоянию на 1 ноября 2017 года достигли $26 миллиардов. Об этом, как передает Podrobno.uz, сообщил первый зампредседателя Центробанка Тимур Ишметов. По его словам, за последние два месяца объем золотовалютных резервов увеличился на $750 миллионов. Ишметов отметил также, что Центробанк впервые официально раскрыл этот показатель, пишет ИА Фергана.

«Вы знаете, что мы обычно не публиковали эту информацию, она считалась конфиденциальной. Однако недавно было принято решение главы государства о том, чтобы целый ряд экономических данных сделать открытыми. Так, с 1 января каждое ведомство, включая Центральный банк, будет официально публиковать золотовалютные резервы, показатели денежной массы и другие экономические показатели», – сказал он.

Ишметов отметил, что при подготовке к либерализации валютной политики некоторые эксперты задавались вопросом, хватит ли у страны золотовалютных резервов, но Центробанк заявил, что не собирается тратить накопленные запасы. «Мы пытались объяснить, что курс будет формироваться исходя из рыночных принципов, что означает, что мы не должны вмешиваться своими интервенциями, чтобы обеспечить или защитить какой-то уровень курса. Положительный результат – мы начальный период прошли без вливания валютных ресурсов со стороны государства, Центробанка», – отметил он.

Напомним, 5 сентября Узбекистан начал процесс либерализации валютной политики, который снимает ограничения на конвертацию национальной валюты для юридических и физических лиц. Юридически лицам разрешено приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям. Граждане могут свободно продавать доллары в обменных пунктах и приобретать их с зачислением на международные платежные карты. Центробанк также девальвировал курс национальной валюты – сума – практически в два раза.

Банки Узбекистана с момента введения в республике свободной конвертации приобрели свыше полутора миллиардов долларов, в том числе $644 миллиона — у физических лиц через обменные пункты и $915 миллиона — у экспортеров. Кроме того, за этот период через валютную биржу юридические лица приобрели иностранную валюту на более чем $1,7 миллиона, передает Sputnik.