Two residential buildings in the village of Ittifoq in the Shahritous district (Khatlon province) were inconsiderably damaged on November 11 after mortar shells hit them, according to the Ministry of Defense (MoD) of Tajikistan.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд