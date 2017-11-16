Президент Эмомали Рахмон, прибывший сегодня на север страны, сдал в эксплуатацию в городе Истиклол (бывший Табошар) металлургическое предприятие таджикско-китайской горнопромышленной компании.

Предприятие возведено за 57 миллионов долларов США, сообщает пресс-служба главы государства.

На чушке свинца, произведенной в истории Таджикистана впервые, президент поставил знак №1.

Эмомали Рахмон дал старт строительству данного объекта еще в апреле 2014 года.

Годовая мощность предприятия составит 50 тыс. тонн свинца. На предприятии работой на сегодняшний день обеспечено свыше 600 граждан Таджикистана. Все они прошли подготовку в вузах Китая и Таджикистана.