Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров сегодня, 16 ноября, вечером прибывает в Таджикистан.

Генсек ОДКБ примет участие в активной фазе учения КСОР ОДКБ, которая состоится 17 ноября на полигоне «Харбмайдон» на юге Таджикистана, в непосредственной близости от таджикско-афганской границы, об этом «АП» сообщил источник в Минобороны Таджикистана.

Учения Коллективных сир оперативного реагирования ОДКБ, которые стартовали 10 ноября и завершатся 20 ноября, являются завершающим этапом оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство-2017» и носит сугубо оборонительный характер.

Активный этап учений, в которых будут задействованы артиллерия и авиация (в том числе, дальняя и фронтовая), состоится на полигоне «Харбмайдон». По условному противнику обозначат нанесение удара ракетоносцы ТУ-22М3 и ТУ-95-МС, которых будут сопровождать истребители СУ-30.

В учении принимают участие подразделения и воинские части всех стран входящих в ОДКБ- Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, всего более 5 тысяч военнослужащих, более 60 самолетов и вертолетов, свыше 1,5 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе ракетные комплексы «Искандер», самолеты и беспилотных летательных аппаратов.