Некоторые пенсионеры в стране из-за низкой пенсии вынуждены идти на паперть. 90-летняя бабушка Латофат приезжает просить милостыню из Шахринава в Душанбе

Спикер нижней палаты парламента Таджикистан Шукурджон Зухуров поручил соответствующим правительственным структурам в кратчайшие сроки разработать документ, способствующий частичному решению этой проблемы.

"Ежедневно к нам поступают множество обращений, в которых пенсионеры просят о помощи. Люди не могут позволить себе лечение из-за своих мизерных пенсий", - сказал Зухуров 15 ноября в ходе очередного заседания нижней палаты.

"Это еще хорошо, что у нас люди в кишлаках не бросают своих родителей, и не оставляют их голодными, делясь с ними куском хлеба. Но городские пенсионеры не могут проживать за счет этих мизерных средств", - заявил спикер.

Зухуров предложил Агентству социального страхования и пенсии при правительстве РТ изыскать дополнительные источники финансирования для пенсий. Он поручил разработать и представить на рассмотрение нижней палаты документ, в который должны быть включены соображения и идеи Агентства по решению этого вопроса.

"Одними средствами пенсионного фонда не нужно ограничиваться. Надо изыскать другие источники финансирования. Изучайте опыт других стран, и находите пути решения этого вопроса. Все должно быть четко подсчитано, и мы совместно будем работать над этим. Надо заниматься этим самым серьезным образом. Люди работали годами, отчисляли социальные налоги в надежде на то, что в старости будут обеспечены достойной пенсией, и что они имеют?", - заявил Зухуров.

Спикер считает, что средний размер пенсии должен хотя бы соответствовать минимальному размеру заработной платы.

Сегодня в Таджикистане средний размер пенсии составляет 280 сомони, а минимальный размер зарплаты – 400 сомони.

Первый заместитель директора Агентства социального страхования и пенсии Назокат Одинаева согласна, что сегодняшние выплаты не могут удовлетворить нужды пенсионеров.

Она отметила, что в настоящее время пенсии выплачиваются исключительно за счет средств Пенсионного фонда.

Субвенции, которые ежегодно предоставляются из госбюджета, по ее словам, Агентство соцстрахования и пенсий сегодня не может получить «из-за определенных барьеров».

Присутствовавший на заседании министр финансов Абдусалом Курбониён не пояснил, почему пенсионеры лишаются полагаемой им бюджетной поддержки (субвенции).

Одинаева подчеркнула, что на данный момент в Таджикистане проживают более 660 тысяч пенсионеров, для оплаты пенсий которых ежегодно нужно свыше 2,7 миллиарда сомони.

Напомним, почти 45 процентов расходов (около 10 миллиардов сомони) принятого парламентом госбюджета на 2018 год будут направлены на социальную сферу.