Два дома получили незначительные повреждения в результате попадания снарядов от миномета в кишлаке «Иттифок» в Шаартузском районе 11 ноября. Минометные выстрелы оставили дыры на потолке и чердаке домов. Люди не пострадали, сообщили «АП» в Минобороны Таджикистана. "К счастью, снаряды не взорвались", - отметили в обороннном ведомстве.

В Минобороны назвали маловероятной информацию некоторых СМИ о том, что выстрелы из минометов были выпущены во время учений КСОР ОДКБ, которые проходят на полигоне "Харбайдон".

"Этот полигон находится на расстоянии почти 10 километров от пострадавших домов, и мы уточняем сейчас, откуда прилетели снаряды», - отметил источник в обороннном ведомстве.

Он заявил, что соответствующие органы по данному факту проводят расследование.

Радио "Озоди" отмечает, что в Шаартузском районе три дома получили повреждения во время стрельб на полигоне. Выстрелы пролетали мимо мишени и попали в дома мирных граждан 11 ноября, на следующий день после начала на полигоне “Харбмайдон” совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ «Боевое братство-2017».

Саида Курбонова, жительница села Иттифок джамоата имени Холматова, сообщила Радио "Озоди", что один из снарядов попал в комнату, где, как обычно, пятеро ее детей смотрели телевизор. «К счастью, в тот день в селе не было электричества и поэтому дети находились со мной на кухне. От выстрела остались дыры в стенах, на потолке и чердаке», - рассказала женщина.

Абдурахим Урунов, глава сельсовета имени Холматова сказал Радио "Озоди", что власти возместят ущерб, нанесенный семье Курбоновых. По его словам, специальная комиссия оценила ущерб дому в 2 тысячи сомони.