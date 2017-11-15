За прошедшие 10 лет в Россию вернулись почти 675 тысяч соотечественников, из них 90 тысяч репатриировались в этом году. Для их поддержки из федерального бюджета в текущем году выделено более 2 млрд рублей. Об этом сообщил накануне глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Межведомственной комиссии по реализации Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, передает пресс-служба МВД РФ.

Глава ведомства напомнил, что практическое выполнение Госпрограммы началось в 2007 году в 12 пилотных субъектах Российской Федерации. На данный момент их уже 60, и этот перечень продолжает расширяться. В ближайшие месяцы прием переселенцев начнется в республиках Башкортостан и Татарстан. Кроме того, положения Программы теперь распространяются на тех, кто прибыл в экстренном порядке и получил статус беженца.

По данным МВД России, за 9 месяцев текущего года гражданство Российской Федерации приобрели 184,9 тысячи человек (за аналогичный период прошлого года (АППГ) — 193,1 тыс.). Разрешения на временное проживание в России получили 216,4 тыс. иностранных граждан (в АППГ — 242,4 тыс.), вид на жительство — 138,1 тыс. (в АППГ — 134,6 тыс.).

На миграционный учет поставлено 12 млн иностранных граждан и лиц без гражданства (за 9 месяцев 2016 года — 10,9 млн), оформлено 1,31 млн патентов на работу (в АППГ — 1,21 млн). Въезд в Россию закрыт 117,4 тыс. иностранцев (в АППГ — 192,5 тыс.).