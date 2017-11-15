За 9 месяцев 2017 года Консульским управлением МИД и консульскими учреждениями Республики Узбекистан за рубежом было совершено всего 308 879 консульских действий, связанных с выдачей иностранным гражданам виз для въезда в Узбекистан, обменом/выдачей биометрического паспорта, выдачей сертификата на возвращение на Родину, регистрацией актов гражданского состояния, выполнением нотариальных действий и др. Об этом сообщает сайт ведомства.



Отмечается, что наибольшее количество консульских действий было осуществлено в посольствах Республики Узбекистан в Таджикистане – 55 938, России – 25 866, Туркменистане – 17 005, Казахстане – 16 381, Республики Корея – 13 874, Германии – 13 376, Китае – 12 603 и Индии – 11 925.



За январь-сентябрь 2017 года были выданы въездные визы 224 022 иностранным гражданам, в том числе 96 752 – туристам и 32 898 – бизнесменам.



При этом рост общего количества выданных виз по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года составил 21%, в т.ч. количество выданных туристических виз увеличилось на 24%, деловых виз – на 27%.