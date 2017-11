The Majlisi Namoyandagon (Tajikistan’s lower chamber of parliament) on November 15 endorsed the country’s draft national foreign-borrowing program projected for 2018-2020 and Tajikistan is going to borrow another nearly 850 million U.S. dollars in the coming three years despite unsettled debts.

