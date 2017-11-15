Таджикский спортсмен Мирзодалерхон Хуршедзода завоевал две бронзовые медали на проходившем в Китае чемпионате мира по ушу.

В городе Эмейшан КНР с 7 по 11 ноября 2017 года проходил 7-й чемпионат мира по кунг-фу, в котором принимали участие 76 стран.

Таджикистан на этом мировом первенстве представлял ведущий спортсмен Федерации ушу, многократный призер международных турниров Мирзодалерхон Хуршедзода.

- Соревнования проводились по международным правилам IWUF по спортивному и традиционному направлениям, - сообщил «АП» президент Федерации ушу Таджикистана Самиджон Салахидинов. - Наш спортсмен, впервые принимавший участие в чемпионате мира, выступал в дисциплинах нан-цюань - «Южный кулак» и дао-шу - «искусство сабли». В обоих видах Мирзодалерхон завоевал бронзовые медали.

По словам руководителя федерации, этот успешный дебют даёт Хуршедзода путёвку на предстоящие в 2018 году Азиатские игры, которые пройдут в Катаре.

В ближайших планах федерации – участие в международном турнире по спортивному ушу в декабре этого года в городе Санкт-Петербурге Российской Федерации.

- Ушу стремительно набирает темпы, и то, что этот вид боевого искусства в ближайшем будущем будет включен в программу Олимпийских игр, придаст сильный толчок популяризации ушу во всем мире, - говорит Салахидинов.

Путь к признанию

Республиканская федерация ушу была официально зарегистрирована в ноябре 1999 года и базировалась в столичной средней школе №21.

В 2000–2007 годах ряды представителей федерации пополнились множеством талантливых ребят, за это время было проведено много соревнований местного значения, городские турниры и фестивали ушу.

- В те годы мы испытывали большие трудности, как говорится, карабкались как могли. За неимением спонсоров не могли выезжать на сборы и соревнования за пределы республики, на которые поступали приглашения. Но, несмотря на все это, мы держались все вместе, единой командой энтузиастов, твердо веря в светлое будущее. В те времена мы часто проводили занятия в Ботаническом саду, т.к. ушу, да и вообще восточными единоборствами следует заниматься на природе, реализуя концепцию слияния человека с природой,- рассказывает С.Салахидинов.

И вот в 2007 году для Федерации ушу открылся путь на международную арену. Представилась возможность выступить на международном фестивале в США, где воспитанник столичной школы ушу и талантливый спортсмен Максад Джаборов завоевал первое место. Этот успех вселил в ребят веру в будущее.

Вслед за этим наладились связи с Международной федерацией ушу IWUF в Пекине, с Посольством КНР в Таджикистане и рядом меценатов и спонсоров.

- В 2013 году произошло значительное для Федерации событие, определившее дальнейшее стабильное развитие ушу как вида спорта в нашей стране, - говорит Самиджон Салахидинов. - Опираясь на Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Таджикистаном и КНР, китайская сторона предложила провести в Душанбе международный фестиваль по ушу. Именно с этого года мы наладили тесные контакты с мастерами ушу КНР и сейчас с оптимизмом смотрим в будущее ушу в Таджикистане.