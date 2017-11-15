Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что Киргизия не станет выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за действий Казахстана. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы никогда не собирались и не собираемся выходить. Вступление в ЕАЭС — это правильное решение, и мы должны оставаться в союзе. Но реальность такова, что Киргизстан из-за Казахстана уже месяц реально отрезан от ЕАЭС», — сказал Атамбаев.

Уточняется, что Казахстан ввел ограничения для прохода киргизских товаров через границу.

По словам Атамбаева, действия Казахстана вызваны его заявлением с критикой властей соседнего государства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что будут найдены возможности для разрешения экономического вопроса между Киргизией и Казахстаном.

В начале октября текущего года Атамбаев рассказал, что власти Казахстана навязывают своего кандидата в президенты Киргизии.

Впоследствии глава Киргизии признался, что допустил излишнюю эмоциональность в адрес президента Казахстана.