Военные в Зимбабве поместили под арест президента страны Роберта Мугабе. Фактическим руководителем республики он являлся с 1980 года. Ранее армия задержала министра финансов и взяла под контроль здание гостелекомпании, пишет РБК.

После ночи беспорядков, когда военные в Зимбабве захватили здание государственной телекомпании ZBC и задержали министра финансов республики Игнатиуса Чомбо, армия поместила под арест президента страны Роберта Мугабе и его жену Грейс, сообщают Associated Press и портал Arab News со ссылкой на заявление представителя местных военных.



Неназванные источники местного издания News24, в свою очередь, сообщают, что глава республики уже договорился, чтобы его супруга покинула страну, пока он сам «готовится уйти в отставку».

События в столице страны Хараре начали разворачиваться вечером 14 ноября, после того как «ключевые позиции» в городе заняли вооруженные солдаты на бронетранспортерах. При этом происходящее зимбабвийская армия отказалась считать военным переворотом и назвала «бескровной коррекцией». Глава республики и его семья, как заявили военные, находятся «в целости и сохранности».

«Нашей целью являются преступники вокруг него [Мугабе], которые совершают преступления, вызывающие социальные и экономические проблемы в стране», — пояснил позицию местных военных в ходе выступления на гостелеканале представитель армии, назвавшийся генерал-майором С.Б.Мойо. Этих людей, по его словам, военные хотят «привлечь к ответственности». Безопасность же президента Зимбабве и его семьи «гарантирована», уточнил Мойо, заметив, что военные «ожидают — как только они выполнят свою миссию, ситуация в стране вернется в прежнее, нормальное русло».

Остальные силы безопасности республики представитель армии Зимбабве настоятельно призвал «сотрудничать» с военными «на благо страны». «Любая провокация будет встречена соответствующим ответом», — предупредил Мойо.



В настоящее время военные, как передает Associated Press, контролируют правительственные учреждения страны, а также патрулирует улицы Хараре.



Ранее, 14 ноября, зимбабвийский главнокомандующий Константино Чивенга предъявил руководству страны ультиматум, содержащий четыре требования. В частности, от местных властей он потребовал прекратить чистки в правящей партии, а от Мугабе и его сторонников — отказаться от «безрассудных высказываний» в адрес руководства армии. Кроме того, власти Зимбабве, по мнению военных, должны будут осудить «контрреволюционные элементы» в руководстве страны и предоставить всем членам правящей партии республики ZANU-PF («Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт») равные возможности для участия во внеочередном съезде.

Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924 года в Южной Родезии, которая на тот момент была британской самоуправляемой территорией. В 1942 году получил диплом учителя, преподавал в школах для африканцев. В последующие годы совмещал работу преподавателя в школах и колледжах Южной и Северной Родезий с продолжением образования дистанционно. В 1953 году таким образом защитил диплом бакалавра педагогики Южноафриканского университета, а в 1958-м — бакалавра экономики Лондонского университета.



С конца 1960-х Мугабе занимался политикой, выступая ранее с позиций панафриканизма. В 1964 году был арестован и провел в заключении десять лет, в 1974-м был освобожден и перебрался в Мозамбик.



В ходе процесса провозглашения независимости Зимбабве в начале 1980-х партия Мугабе одержала победу на парламентских выборах. Сам он тогда занял пост премьера и воспринимался общественностью как один из лидеров освободительной борьбы.



В ноябре 1987 года парламент Зимбабве принял поправку к Конституции, упраздняющую должность премьера и передающую всю власть президенту. На этот пост был избран Мугабе. Канаан Банана, бывший президентом с 1980 по 1987 год, позднее был обвинен в сексуальном насилии и мужеложстве. Он отрицал эти обвинения, считая их политически мотивированными, однако был признан виновным и приговорен к десяти годам тюрьмы (из них девять — условно).



В конце 1990-х Мугабе фактически санкционировал так называемый черный передел — процесс реквизиции сельскохозяйственных земель у белого меньшинства. В 2002 году он выгнал из страны 4 тыс. белых фермеров и с тех пор находится под санкциями ЕС.



Несмотря на все это, Мугабе неоднократно побеждал на президентских выборах. В 2008 году он впервые не получил поддержки большинства, уступив лидеру Движения за демократические перемены Моргану Цвангираи. Для определения победителя потребовался второй тур, однако Цвангираи внезапно объявил об отзыве своей кандидатуры, ссылаясь на давление со стороны властей, а Мугабе вновь занял пост главы государства. В 2013 году он снова победил на выборах.

В 2016-м Мугабе в одном из интервью заявлял, что намерен прожить до 100 лет и не собирается уходить на пенсию.