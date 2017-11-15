Правительство Таджикистана в ближайшие три года намерено привлечь около 850 миллионов долларов внешних заимствований. Об этом говорится в Программе государственных внешних заимствований РТ на 2018-2020 годы, одобренной в среду, 15 ноября, нижней палатой парламента республики.

Представляя Программу депутатам, министр финансов Абдусалом Курбониён отметил, что в 2018 году планируется привлечь внешние заимствования в объеме196,5 миллионов долларов, в 2019 году - 295,9 миллионов долларов, а в 2020 – 354,7 миллионов долларов.

Министр подчеркнул, что данные средства, в первую очередь, привлекаются для обеспечения финансирования основных приоритетных направлений - выхода страны из коммуникационного тупика, достижения энергетической независимости и обеспечения продовольственной безопасности.

Курбониён подчеркнул, что с начала этого года на обслуживание внешнего долга Таджикистана было направлено 1 миллиард 232 миллиона сомони (140 миллионов долларов), в частности, 537 миллионов сомони – на погашение основного долга, 695 – на оплату процентов.

Общий объем внешнего долга Таджикистана на начало второго полугодия этого года составил более 2,3 миллиарда долларов.

За шесть месяцев текущего года подписано 11 кредитных и грантовых соглашений для реализации девяти совместных инвестиционных проектов на общую сумму 404,3 миллионов долларов.

Грантовые средства в этих соглашениях составляют 105,4 миллионов долларов, а кредитные средства – 298,9 миллионов долларов.

Основным кредитором Таджикистана остается Китай («Эксимбанк»), которому Таджикистан задолжал более 1,2 миллиарда долларов. Это более 52 процентов от общего объема внешнего долга Таджикистана.

Также сравнительно большие задолженности Таджикистана имеет перед Всемирным банком (около 300 миллионов долларов), Азиатским банком развития (свыше 225 миллионов долларов), Исламским банком развития (около 110 миллионов долларов) и Международным валютным фондом (свыше 107 миллионов долларов).