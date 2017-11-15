К 8 годам лишения свободы суд района Фирдавси города Душанбе приговорил проректора Таджикского государственного медицинского университета по учебной работе доктора медицинских наук, уролога Дилшода Солехова.

Дильшод Солехов. Архивное фото. Фото с сайта Медуниверситета

По словам заместителя суда района Фирдавси Музафара Абдулозода, Дилшод Солехов был приговорен по части 4 ст. 319. (Получение взятки) УК Таджикистан к 8 годам лишения свободы.

По суду у Солехова будет конфисковано имущество, и на пять лет он лишён права занимать определенные должности.

В ходе судебного разбирательства был выявлено, что Солехов получил взятку в размере $16 тыс. Эти деньги он получил с отца абитуриента, который ранее провалил вступительные экзамены в медвуз взамен за обещание устроить в ТГМУ таджикского абитуриента в качестве гражданина Индии, сообщил «АП» источник в органах прокуратуры.

Отмечается, что проректор ТГМУ был задержан в начале сентября. После он был освобожден из-под ареста взамен на подписку о невыезде.