К 8 годам лишения свободы суд района Фирдавси города Душанбе приговорил проректора Таджикского государственного медицинского университета по учебной работе доктора медицинских наук, уролога Дилшода Солехова.
По словам заместителя суда района Фирдавси Музафара Абдулозода, Дилшод Солехов был приговорен по части 4 ст. 319. (Получение взятки) УК Таджикистан к 8 годам лишения свободы.
По суду у Солехова будет конфисковано имущество, и на пять лет он лишён права занимать определенные должности.
В ходе судебного разбирательства был выявлено, что Солехов получил взятку в размере $16 тыс. Эти деньги он получил с отца абитуриента, который ранее провалил вступительные экзамены в медвуз взамен за обещание устроить в ТГМУ таджикского абитуриента в качестве гражданина Индии, сообщил «АП» источник в органах прокуратуры.
Отмечается, что проректор ТГМУ был задержан в начале сентября. После он был освобожден из-под ареста взамен на подписку о невыезде.