Co-chaired by Tajik Minister of Energy and Water Resources Usmonali Usmonzoda and Iranian Minister of Energy and Water Resources Reza Ardakaniyan, the 12th session of Tajikistan-Iran Joint Commission for Trade and Economic Cooperation took place in Dushanbe yesterday.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд