Суд города Душанбе оставил без изменения приговор суда столичного района Исмоили Сомони по делу о нарушении Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» в отношении Сайфиддина Назарзода, экс-директора Национальной библиотеки Таджикистана. Он был приговорен к штрафу в размере 12 тыс. сомони ($1350).

Как сообщил «АП» адвокат Сайфиддина Назарзода - Бахтиёр Насруллоев, суд города Душанбе 7 ноября рассмотрел кассационную жалобу Назарзода и решил оставить без изменения решение суда.

«Наше основное несогласие с приговором было в том, что он был несправедливый, - отметил адвокат. – Мы предложили снова просмотреть видео и фото, сделанные на свадьбе, снова посчитать количество гостей на свадьбе и провести экспертизу, но суд отказался удовлетворить нашу просьбу, сказав, что «ваши предложения не имеют основания».

По его славам, сейчас «они намерены обжаловать решение суда в порядке надзора за приговором и подать кассационную санкцию в городской суд Душанбе».

Напомним, что 28 сентября суд столичного района Исмоили Сомони вынес вердикт по делу экс-директора Национальной библиотеки Таджикистана Сайфиддина Назарзода и приговорил его к выплате штрафа в размере 12,5 тысяч сомони (около 1,5 тысяч долларов) за то, что тот проигнорировал нормы закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», и пригласил на свадьбу сына гостей больше, чем положено в стране.

Тоджиддина Хабибуллоева – свата Назарзода суд тоже проговорил к выплате штрафа на сумму 5 тысяч сомони.

Они оба признаны виновными по статье 481 (нарушение установленного законодательством РТ порядка об упорядочении обычаев, торжеств и мероприятий) Административного Кодекса РТ.

Сам экс-глава Нацбиблиотеки не считает себя виновным, и говорит, что дело было сфабриковано.