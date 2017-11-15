В деле о хищениях в Едином пенсионном фонде Казахстана найден кыргызский след, сообщает CA-News со ссылкой Tengrinews.kz.

Как сообщается, сегодня в специализированном межрайонном уголовном суде Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу о приобретении АО "ЕНПФ" 500 тысяч облигаций ТОО "Бузгул Аурум" на общую сумму $15 млн.

На скамье подсудимых экс-председатель правления АО "ЕНПФ" Руслан Ерденаев, экс-заместитель председателя правления АО "ЕНПФ" Дабыр Медетбеков, экс-начальник управления департамента рисков АО "ЕНПФ" Муса Бахтов, учредитель ТОО "Бузгул Аурум" Бахытжан Кенжебаев, директор ТОО "Бузгул Аурум" Азат Найзагарин, заместитель директора ТОО "МегаТрансАзия" Талгас Туртаев.

В ходе процесса прокурор рассказал, что, по совету Медетбекова, представители "Бузгул Аурум" попробовали привлечь в качестве инвестора пенсионного фонда Кыргызстана. Как было отмечено, основными видами деятельности "Бузгул Аурум" являются осуществление поисковых и геологоразведочных работ.

Денежные средств от продажи облигаций компанией должны были пойти на реализацию инвестиционной программы эмитента в нефтегазовой и золоторудной отраслях. Учитывая специфику деятельности "Бузгул Аурум", связанную с горнодобывающей деятельностью, в большинстве своем предполагающей высокие финансовые риски, поиск официальных инвесторов оказался затруднительным.

"В этой связи Кенжебаев с целью поиска инвестора в июне 2016 года обратился к своему знакомому Туртаеву, который поддерживал приятельские отношения с заместителем председателя правления АО "ЕНПФ" Медетбековым, о чем было известно Кенжебаеву. 30 июня в обеденное время в одном из кафе на улице Ауэзова напротив АО "ЕНПФ" Туртаева организовал встречу Кенжебаева с Медетбековым. В ходи встречи Кенжебаев попросил Медетбекова рассмотреть вопрос о приобретении АО "ЕНПФ" облигаций "Бузгул Аурум".

Однако, последний заверил собеседника, что у фонда в настоящее время денег нет и предложил им найти инвестора в лице пенсионного фонда Кыргызстана", - сообщил прокурор. С этой целью по предложению Медетбекова 26 июля Кенжебаев и Туртаев выехали в Бишкек для встречи с представителями кыргызского пенсионного фонда.

Один из сотрудников АО "ЕНПФ", который ехал в Бишкек по работе, должен был познакомить их с представителями фонда. Однако, как оказалось, переговоры Кенжебаева относительно приобретения пенсионным фондом Кыргызстана облигаций "Бузгул Аурум" к положительному решению вопроса не привели.

"Учитывая бесперспективность поиска инвесторов у Кенжебаева возник умысел на хищение денежных средств АО "ЕНПФ", в который он вовлек Медетбекова, Ерденаева и Найзагарина", -добавил прокурор.

По данным прокуратуры, 6 октября 2016 года в результате биржевой сделки на Казахстанской фондовой бирже АО "Единый накопительный пенсионный фонд" приобретены 500 тысяч облигаций ТОО "Бузгул Аурум" на общую сумму $15 млн.

Однако, согласно заключению департамента рисков АО "ЕНПФ" по инвестированию в облигации ТОО "Бузгул Аурум" от 5 сентября 2016 года, учитывая наличие высоких кредитных, а также проектных рисков, рекомендовано воздержаться от инвестирования в облигации ТОО "Бузгул Аурум". Таким образом, в результате вышеуказанной сделки между АО "ЕНПФ" и ТОО "Бузгул Аурум" государству причинен ущерб в особо крупном размере в сумме пять миллиардов тенге.

При этом, за заключение данной сделки руководителями ТОО должностным лицам АО "ЕНПФ" передана взятка в особо крупном размере, заявляют в надзорном ведомстве. Финансовый регулятор начал проверку по операциям, осуществленным ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов 21 декабря 2016 года.