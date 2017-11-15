Следователи ОМВД Таджикистана по району Хамадони Абдусамад Розиков и Шерхон Маджидов задержаны сотрудниками Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией страны по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-центр антикоррупционного ведомства Таджикистана.

По данным источника, задержанные обещали некоему гражданину, которого подозревали в совершении кражи, за вознаграждение закрыть уголовное дело.

«Сумма вознаграждения за закрытие уголовного дела составила 8 тыс. сомони, сообщил источник. - Следователи были задержаны в момент получения взятки – аванса в размере 5 тыс. сомони».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 319 часть 4 (получение взятки) УК Таджикистана.