Днем 14 ноября Минобороны РФ выложило в соцсетях «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ» — правда, то, что подавалось как снимки с воздуха, сделанные 9 ноября, оказалось скриншотом игры и кадрами из прошлогоднего видео иракских военных. Вскоре после разоблачения Минобороны удалило публикации с фейковыми кадрами, сообщает Meduza.

Пользователи соцсетей решили поддержать ведомство и устроили флешмоб: они публикуют кадры из других игр, которые также могут служить «неоспоримыми» доказательствами чего-нибудь.