В Хабаровском крае потерпел крушение двухмоторный пассажирский самолет Let L-410. На его борту, по данным местных властей, находились девять человек, из них выжил один четырехлетний ребенок, сообщает РБК.

В Хабаровском крае потерпел крушение двухмоторный пассажирский самолет Let L-410, сообщил агентству «Интерфакс» глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев.

По его данным, самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту поселка Нелькан. «Есть такая информация, падение самолета», — сказал он, отметив, что Let L-410 «упал в районе 13:00 [по местному времени]». «Было семь пассажиров, два члена экипажа. Выжил ребенок четырех лет», — заключил собеседник агентства. В Следственном комитете, в свою очередь, ТАСС сообщили о пяти погибших при происшествии.

При этом по информации представителей местных управлений МЧС и СК, во время аварии в самолете были «семь человек, в том числе два члена экипажа». Let L-410, как пояснили спасатели, следовал по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан. С радаров, как уточняется на сайте главного управления МЧС по Хабаровскому краю, он пропал около 13:30 по местному времени в 2 км от аэропорта Нелькана.​

В настоящий момент на место происшествия, по данным пресс-службы, направлены расчеты местной пожарной части, а также машина скорой помощи. «Обнаруженное воздушное судно получило повреждения, загорания нет», — сообщили спасатели. При этом источник «РИА Новости» уточнил, что Let L-410 в результате крушения оказался «полностью разрушенным». По его данным, он принадлежал авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

L-410 является чешским пассажирским самолетом. Максимально он рассчитан на 19 человек. Регулярная эксплуатация этого воздушного судна началась в 1971 году, всего на чешском заводе Aircraft Industries (бывший Let Kunovice) в Куновице было произведено более 1,1 тыс. таких бортов различных модификаций. 862 из них были поставлены СССР.