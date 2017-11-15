В Ранчо-Техейма в северной Калифорнии мужчина убил и ранил несколько человек. Преступник открыл огонь в нескольких разных местах, в том числе в начальной школе, сообщает Медуза со ссылкой на Associated Press.

По последним данным, погибли четыре человека и как минимум семеро пострадали. По данным Associated Press, в больницу были доставлены как минимум трое детей.

Преступник, имя которого не называется, был застрелен помощниками шерифа. При нем нашли два пистолета и полуавтоматическое оружие.

По предварительным данным, мужчина начал стрелять в ходе конфликта у себя дома. После этого преступник, по словам одного из его соседей, взял чужую машину и уехал, начав стрелять в других местах.

По мнению сотрудников шерифа, он выбирал жертв случайно; в частности, он ранил женщину с ребенком, которые ехали в машине. Всего правоохранительные органы работают на семи разных местах преступления. Они допускают, что число пострадавших может оказаться больше.