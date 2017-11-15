Проект закона Таджикистана «О Государственном бюджете республики на 2018 год» и прогнозных показателях Госбюджета на 2019-2020 годы обсудят сегодня на очередном заседании сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана, сообщил «АП» глава пресс-службы нижней палаты парламента Мухаммадато Султонов.

По его словам, помимо проекта госбюджета на будущий год, депутаты обсудят проект программы государственных внешних заимствований республики на 2018-2020 годы.

Экономический блок правительства Таджикистана намерен в будущем году увеличить объем ВВП республики на 13,6% или 8 миллиардов 38 миллионов сомони, по сравнению с объемом ВВП на текущий год, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

По планам разработчиков законопроекта «О госбюджете Республики Таджикистан на 2018 год» и прогнозных показателях госбюджета на 2019-2020 годы, объем ВВП республики в будущем году составит 66 миллиардов 866 миллионов сомони.

ВВП Таджикистана по итогам 2017 года запланирован в размере около 58 млрд. 910 млн. сомони, что на 9,4% больше объема предыдущего года: в 2016 году ВВП составил более 53 млрд. 828 млн. сомони.

По планам экономического блока правительства, в 2019 году объем ВВП страны должен составить 73 миллиарда 401 миллион сомони, а в 2020 - 82 миллиарда 713 миллионов сомони.

По прогнозам экономистов, уровень инфляции в будущем году составит 7%, в 2019-2020 годах - 6,8%.

Экономический блок прогнозирует курс доллара США к сомони в 2018 году 9 сомони за один доллар, в 2019 году - 9,4 сомони, а в 2020 году - 10 сомони за доллар.