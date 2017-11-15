В Узбекистане наблюдается дефицит бензина, сообщает агентство "Кабар". Сегодня заправиться можно только в Ташкенте, однако уже за 70-100 километров от столицы бензина нет и в помине, сообщают узбекские СМИ, ссылаясь на источник в "Узбекнефтегазе".

По данным источника, в некоторых регионах АЗС получают топливо лишь два раза в месяц, и естественно, этих объемов катастрофически не хватает местному населению.

12:03 6 январ

У кого самый дешевый бензин в СНГ?

Сложившаяся ситуация повлияла на взрывной рост незаконного рынка бензина. Спекулянты, многие из которых работают на частных заправках, реализуют "налево" выделяемое топливо, стоят вдоль обочин дорог и продают бензин в больших пластиковых бутылях. Стоимость такого топлива в среднем на 60-90 процента больше цены, установленной государством. Так, например, самый распространенный бензин марки АИ-80, который на заправках стоит 2800 сумов, спекулянты реализуют за 4000-5500 сумов в зависимости от региона.

В Узбекистане в 2010-2016 годах производство бензина снизилось на 26,2 процента, дизельного топлива - на 8,3 процента. При этом импорт углеводородов увеличился в 1,3 раза.

Для изменения ситуации правительство приняло решение о модернизации действующих нефтеперерабатывающих заводов и строительстве нового в Джизакской области.

Кроме того, были заключены договоренности о прокачке российской нефти через Казахстан в Узбекистан.

Официальный курс на 14 ноября составляет 8 067.6 UZS/USD.