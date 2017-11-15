Об этом он сам написал сегодня на своей странице в Facebook. В публикации Зойиров просит извинить его за то, что он не отвечает на звонки. «Я еще не в состоянии. Отвечаю, что сегодня ночью прошла информация о нападении на меня. Текст информации подтверждаю и прилагаю. (Прокомментирую подробно завтра)».

Далее Зойиров прилагает текст информации, правда, не говорит, где этот текст был опубликован.

В информации говорится, что «9 ноября примерно в 19 часов рядом с мостом микрорайона 103 столицы двое мужчин и одна женщина совершили очередное нападение на Рахматилло Зойирова – председателя Социал-демократической партии Таджикистана».

«Сначала женщина примерно 35-40 лет, одетая в национальную одежду, идя на встречу Зойирову, который в этот момент прогуливался со своей собакой, начала беспричинно оскорблять его словами «Садкаи мусалмон шав, бенамозу ноинсоф, узбаки падарлаънат» и т.д., - говорится в публикации. – Затем появился молодой человек, примерно 28-30 лет, который также начал оскорблять Зойирова «Ту Зойирови ватанфуруш, хоини миллат, боз ба чумхури баргашта кори сиёхи худро давом медихими?» и т.д., отвлекая внимание Зойирова на себя.

В это время другой мужчина, примерно 45 лет, подошел сзади к Зойирову (Зойиров его не видел), и хотел ударить его по его голове железной трубой. Однако, Зойиров почувствовав, что сзади кто-то есть, повернулся, увидел занесенные над его головой трубу, подставил под удар правую руку. Сильный удар пришелся на кисть руки, а другие удары по плечу и спине. Зойиров соскользнул и упал в арык вместе с собакой, цепь которой была для удобства прикреплена к левой руке хозяина.

Зойиров пытался встать с места и догнать нападавшего, а тот к этому времени успел убежать… Внизу моста, возле остановки, стояли 3-4 представителя ГАИ, однако на зов Зойирова о задержании убегавшего не среагировали. Во время нападения молодой человек и женщина также исчезли с поле зрения».

В публикации говорится, что «так как правая рука Зойирова была не в рабочем состоянии, он до настоящего времени не обратился с письменным заявлением в органы, но позвонил и встретился с сотрудниками РОВД и ГКНБ. Но к настоящему времени они практически еще не прореагировали».

Согласно сообщению Рахматилло Зойиров в удовлетворительном состоянии, лечится и в ближайшие дни будет готов прокомментировать случившееся».