Более 400 американских миллионеров и миллиардеров решили направить в конгресс США письмо с просьбой не снижать их налоговую ставку, сообщает RT со ссылкой Chicago Tribune.

По их мнению, правительство делает ошибку, снижая налоговую ставку для самых зажиточных семей в тот момент, когда госдолг страны очень высок, а неравенство доходов достигло максимума с 1920-х годов.

Отмечается, что инициатором обращения стало объединение Responsible Wealth. Среди подписавшихся сотни богатейших юристов, докторов и предпринимателей, в частности, финансист Джордж Сорос и филантроп Стивен Рокфеллер.

«Я считаю, что сокращение налогов абсурдно. Говорить, что мы не можем позволить себе тратить деньги, но можем позволить снижение налоговой ставки для богатых людей. В этом нет никакого смысла», — заявил подписавший письмо экс-глава American Airlines Роберт Крендалл.

Ранее в американском конгрессе представили новые налоговые проекты. Один из них предусматривает снижение налоговой ставки для людей, уровень дохода которых превышает $500 тыс.