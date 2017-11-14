Официальный представитель правительства Казахстана купил квартиру в Париже с высоким уровнем безопасности за 65 млн евро (75,8 млн долларов). Это самая крупная сделка, совершённая в Париже в 2017 году, сообщает CA-News со ссылкой на издание Mansion Global.

Как сообщает издание, роскошные апартаменты расположены на авеню Монтень в так называемом золотом треугольнике Парижа, всего в минуте ходьбы от Елисейских полей.

Сделка, которую проводил бельгийский риелтор Игнас Мювиссен, чьё московское агентство недвижимости представляет продавцов и покупателей из России и бывших советских республик, была совершена по внерычной стоимости. Риелтор отказался назвать имена продавца и покупателя, отметив лишь, что это российский инвестор и официальный представитель правительства Казахстана, пишет издание.

"Продавец, глава российской инвестиционной компании, объединил в здании полдюжины квартир. Из комбинированных апартаментов открывается прекрасный вид на историческую Plaza Athénée, знаменитую гостиницу, где номера стоят 20 000 долларов за ночь. Продавец начал продавать дом по "закулисной" сделке только три месяца назад за 75 млн евро (87,5 млн долларов)", – сказал Мювиссен.

В квартире общей площадью 1200 м2 имеется пять спален, пять ванных комнат, спа-зона и отдельное крыло для персонала. Но основным условием покупки для казахстанского должностного лица был высокий уровень безопасности, в том числе специальная комната площадью 55 м2, пуленепробиваемые окна и отдельные помещения для сотрудников службы безопасности.

По словам Мювиссена, было очень сложно найти аппартаменты такого уровня безопасности во Франции. "Это было уникальная сделка", - отметил риэлтор.