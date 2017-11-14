Бойцовский клуб «Истиклол» совместно со Всемирной федерацией боевого самбо (WCSF) проведет в Душанбе чемпионат мира по боевому самбо.

Чемпионат мира по боевому самбо по версии WCSF состоится в Таджикистане впервые. Как сообщил «АП» президент Лиги боевого самбо и ММА республики Ахтам Хокиров, данное мировое первенство пройдет 15 декабря в Спорткомплексе Налогового комитета республики.

«На сегодня свое участие в чемпионате подтвердили представители Бразилии, России, Испании, Франции, Украины, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, - сказал он. - Бои пройдут в 7 весовых категориях – 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, +90 кг».

По словам Хокирова, кроме основной сетки боев состоится и супербой с участием известного таджикского файтера Муина Гафурова. Имя его соперника определится в ближайшее время.

Холкиров также сообщил, что главным рефери соревнований назначен судья международной категории из России Михаил Смирнов.

«Генеральным спонсором мирового первенства стала американская компания ABI Auto из Лос-Анджелеса, руководителем которой является наш соотечественник Сироджиддин Мирзоев, - сообщил Хокиров. - Он приедет в Таджикистан и примет участие в чемпионате в качестве почетного гостя. Также в Душанбе приглашен президент Всемирной федерации боевого самбо Алексей Малый».

По словам Ахтама Хокирова, 10 ноября начались сборы бойцов, по итогам которых будет определен состав сборной Таджикистана. На сборы приглашены лучшие бойцы – призеры республиканского первенства.