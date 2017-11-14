В Санкт-Петербурге проходит очередная сессия Молодежной межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, которая в этом году посвящена вопросам укрепления института семьи. Мероприятие проводится в стенах Таврического дворца.

Как говорится в пресс-релизе Россотрудничества, в сессии принимают участие молодые парламентарии из Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Республики Беларусь и других стран СНГ. Помимо членов ММПА СНГ, в Таврическом дворце собрались руководители ряда крупных молодежных организаций, молодые ученые и представители государственных органов по делам молодежи.

Насыщенная трехдневная программа включает деловую и экскурсионную часть, а также командный турнир по семейным настольным играм.

Кроме того, в рамках деловой части мероприятия планируется экспертный доклад

о современном положении семей в государствах – участниках СНГ, обсуждение итогов

XIX Фестиваля молодежи и студентов, V форума «Дети Содружества» и других значимых молодежных мероприятий этого года. Уделяя внимание патриотическому воспитанию, делегаты «Нового поколения» посетят Нахимовское военно-морское училище, где будет проведена экскурсия и встреча с курсантами. А в завершающий день сессии запланирован деловой визит в отделение благотворительной организации «Детские деревни – SOS» в г. Пушкин, существующее более 17 лет, где можно будет познакомиться с бытом воспитанников. Здесь делегаты смогут представить собственные программы по укреплению института семьи и решению проблем социального сиротства.

Культурная программа петербургской сессии ММПА СНГ включает экскурсии по Северной столице, посещение музея «Гранд Макет Россия», Крейсера «Аврора» и других исторических достопримечательностей.

Участвуя в мероприятиях ММПА СНГ, молодые парламентарии «Нового поколения» получат возможность обсудить актуальные вопросы семейной политики с экспертами из разных стран, а также больше узнать о тех стратегиях, которые выработали государства СНГ в борьбе с социальными проблемами семьи и детства.

«Новое поколение» - программа краткосрочных ознакомительных поездок в Российскую Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств была утверждена Указом президента РФ в 2011 году. Программу с 2011 года реализует Россотрудничество. Поездки организуются с целью ознакомления с общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной, культурной жизнью в России и подготовки предложений по развитию сотрудничества РФ с государствами, которые они представляют.