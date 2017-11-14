Духовное управление мусульман РФ предлагает преподавать в школах «Основы религиозных культур и светской этики» с 4 по 11 классы. Об этом сообщил агентству «Москва» первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов, пишет Медуза.

В настоящий момент курс «Основы религиозных культур и светской этики» в российских школах рассчитан на один учебный год — этот предмет проходят в четвертом классе.

По словам Мухетдинова, предлагается сначала продлить курс на пятый класс, «а дальше идти по пути охвата всех остальных классов средней школы».

Концепцию курса и пособий для обучения основам исламской культуры в пятом классе планируется подготовить до конца текущего года, а в следующем году направить соответствующее предложение в Минобрнауки.

Духовное управление мусульман, сообщил Мухетдинов, планирует обсудить возможность расширения курса «Основы религиозных культур» с представителями других конфессий, включая Русскую православную церковь (РПЦ), которая ранее предложила преподавать этот предмет с 1 по 11 классы средней школы.

По итогам обсуждения, заявил он, планируется предложить властям РФ единый документ, составленный всеми участниками Межрелигиозного совета России.

По действующей школьной программе «Основы религиозной культуры и светской этики» изучают в четвертом классе средней школы. Школьники и родители имеют право выбрать определенный модуль: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур» или «Основы светской этики». По данным Минобрнауки, большинство школьников выбирают «Основы светской этики».

С 2015 года в школьную программу был добавлен курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России», который, как предполагало Миноборнауки, должен стать развитием «Основ религиозных культур и светской этики».

В конце 2016 года стало известно, что РПЦ направила в Минобрнауки предложение ввести курс «Основы религиозной культуры» с 1 по 11 классы. Ранее такой проект уже выносился на рассмотрение Минобрнауки, но Федеральное учебно-методическое объединение его не одобрило.