Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ доводит до внимания граждан и гостей страны, что по данным Агентства по гидрометеорологии страны с 15 по 16 ноября 2017 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

В частности, в эти сутки пройдет дождь, который перейдет в мокрый снег, в отдельных высокогорных районах - сильный. Средняя температура воздуха в долинах составит +10+12 °С.

КЧС предупреждает, что на горных участках дорог прогнозируются налипание мокрого снега на проводах и деревьях и гололедица, что скажется на интенсивности движения автодорог, особенно в вечернее время суток.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве РТ рекомендует гражданам в эти дни быть бдительными при использовании горных дорог, водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.