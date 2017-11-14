Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон после проигрыша Швеции в стыковом матче, 13 ноября 2017 года

Сборная Италии сыграла вничью с командой Швеции в ответном стыковом матче и не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу который пройдет в России в 2018 году. Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 0:0.

В последний раз сборная Италии не вышла в финальную стадию мирового первенства почти 60 лет назад, в 1958 году.

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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон cо слезами на глазах объявил, что это была его последняя игра за национальную команду.

«Я покидаю сборную Италии и оставляю ее молодым ребятам, которым есть что сказать», — сказал Буффон в послематчевом интервью, пишет Газета.ру.