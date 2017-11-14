Все 63 депутата нижней палаты парламента Таджикистана 17 ноября отбудут в город Худжанд. Вечером того же дня во Дворце Арбоб состоится торжественное собрание и концерт мастеров искусств страны, посвященные 25-й годовщине XVI сессии Верховного Совета республики, на которой Эмомали Рахмон был объявлен главой государства.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбудет в Согд 16 ноября. Помимо участия в торжествах, президент посетит отдельные города и районы области, примет участие в церемониях сдачи в эксплуатацию различных объектов, проведет встречи с населением.

На конференцию о роли и значении 16-ой сессии во Дворец Арбоб приглашены члены правительства, парламента, ветераны, представители общественности Таджикистана.

Для ремонта и реконструкции Дворца Арбоб из бюджета Согдийской области было выделено 5 миллионов сомони.

16-я историческая сессия Верховного Совета РТ состоялась с 16 ноября по 2 декабря 1992 года именно во Дворце Арбоб.

Помимо депутатов, которые сами по себе представляли различные политические силы страны, в работе сессии приняли участие и полевые командиры обеих противоборствовавших сторон, а также представители тех оппозиционных политических партий и организаций, которые не будучи прямо представлены в парламенте, занимали те или иные должности в структурах исполнительной власти того времени.

В зале присутствовали и политические фигуры, не входившие ни в одну в одну из ветвей власти, но игравших заметную роль в политических процессах того времени.

На сессии президентское правление было заменено на парламентское, а руководителем парламента и, соответственно, главой государства был избран Эмомали Рахмон.

Эти и другие решения сессии были скреплены целованием государственного флага всеми его фактическими участниками, в том числе и полевыми командирами обеих сторон, что обеспечивало легитимность принятых решений. Война продолжалась ещё четыре с половиной года, но легитимность принятых в Арбобе решений никогда не подвергалась сомнению со стороны оппозиции.