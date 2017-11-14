В международном аэропорту имени Ислама Каримова в Ташкенте открыта круглосуточная молельная комната для мусульман, где верующие могут совершать намаз, передает «Спутник» со ссылкой на пресс-службу национальной авиакомпании (НАК) «Узбекистон хаво йуллари». Молельная комната организована в одном из терминалов аэропорта и оборудована местом для совершения малого омовения.

Представитель авиаперевозчика также отметил, что «Узбекистон хаво йуллари» берет на себя организацию чартерных рейсов для отправки в Мекку граждан Узбекистана, совершающих хадж к святым местам.

Общая квота паломников в Саудовскую Аравию из Узбекистана в 2017 году была увеличена на 20 процентов по сравнению с 2016 годом — до 13,2 тысячи человек. При этом квота на умру (малый хадж) составляет 6 тысяч паломников. В нынешнем году власти Узбекистана обратились к Саудовской Аравии с просьбой увеличить квоту на умру с 6 тысяч до 10 тысяч человек в год, напоминает информагентство.

Отметим, что во времена правления Ислама Каримова, в целях контроля над религиозной сферой были введены ряд негласных ограничений для верующих и духовенства (запрет на ношение бороды для мужчин и мусульманской одежды для женщин, запрет молиться на рабочем месте). Резко возросшее в первые годы независимости число мечетей — с 300-от с 1989 году до 6 тысяч в 1993 году — в последующем было сокращено до 2065-ти.

Кроме того, неоднократно в разные годы власти неофициально запрещали использовать звукоусилители в узбекистанских мечетях во время публичных призывов к молитве. Формальной причиной назывались якобы мешающие людям спать громкие звуки.

При новом президенте Шавкате Мирзиёеве верующие стали ощущать некоторые послабления в религиозной сфере. Так, в этом году во время поста в месяц Рамадан впервые во многих центральных мечетях Ташкента муэдзинам разрешиличитать азан (публичный призыв к молитве) через громкоговорители.

В Узбекистане с населением около 32 миллионов человек 94 процента жителей исповедуют ислам, 3,5 процента граждан — православные христиане, остальные принадлежат к другим конфессиям.