Дональд Трамп-младший опубликовал свою переписку с сайтом Wikileaks в сентябре—октябре 2016 года — перед выборами президента США, на которых победил его отец Дональд Трамп. Трамп-младший сделал это после того, как переписка, представленная в Конгресс, была передана неизвестными источниками журналу The Atlantic, пишет Медуза.

Переписка в личном чате в твиттере начинается с сообщения Wikileaks 20 сентября 2016 года: сайт предупреждает Трампа-младшего, что противники его отца скоро запустят ресурс о связи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Трамп-младший отвечает, что не знает, кто стоит за этим ресурсом, но благодарит Wikileaks.

Затем, 3 октября, Wikileaks просит Трампа-младшего публично прокомментировать слова Хиллари Клинтон о том, что проще было бы атаковать Джулиана Ассанжа с беспилотника. Сын Трампа отвечает, что слова Клинтон уже были прокомментированы и просит рассказать, какой слив про кандидата от демократов Wikileaks анонсировали в своем твиттере.

На это Wikileaks ничего не отвечает и больше Трамп-младший ничего не пишет в этой переписке. При этом Wikileaks продолжил писать в личный чат, последнее сообщение датировано 11 июля 2017 года.

Например, уже после победы Трампа на выборах, Wikileaks предлагает его сыну подумать, не стоит ли назначить Ассанжа послом США в Австралии.

Переписка Трампа-младшего была передана следователям, которые изучают возможное влияние России на выборы президента США. Ранее американская разведка заявляла, что Москва использовала Wikileaks для распространения информации, полученной русскими хакерами при взломе штаба противника Трампа Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп в ноябре 2017 года заявил, что доверяет выводам разведки, но при это верит и Путину, который считает, что Россия не вмешивалась в выборы. Самого Трампа также подозревают в возможных связях с Россией в предвыборный период. Бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт отправлен под домашний арест.