За девять месяцев уходящего года на таджикско-афганской границе произошло 26 боестолкновений, в результате были нейтрализованы 13 наркоконтрабандистов, один нарушитель границы получил ранения, 19 задержаны, об этом сообщает пресс-центр Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

За отчетный период таджикскими пограничниками во взаимодействии с другими силовыми структурами республики из незаконного оборота изъято свыше одной тонны 300 кг наркотиков, из которых около 10 кг составляет героин, 393 кг опий, 710 кг гашиш, 5 кг экстазы, 198 кг канабиса.

Пограничниками на внешних рубежах страны изъято 22 единицы огнестрельного оружия, 600 патронов к ним, 6 ручных гранат, сообщает пресс-центр погранведомства.

Кроме того, за этот период на границах Таджикистана задержаны более 80 граждан, которые находились в международном розыске.

Ранее в понедельник пресс-центр Пограничных войск ГКНБ РТ ответил на заявления бригадного командира пограничных сил Афганистана Мухамммад Аман Насима и члена провинциального совета Толибиддина Кодири, которые обвинили таджикских пограничников в том, что они убивают мирных жителей Афганистана под видом наркоконтрабандистов.

"Пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан уполномочен официально заявить, что «все обвинения являются клеветой, ложью и не соответствует действительности, что вводит читателей в заблуждение и недопонимание, тем самым порождает (недоверие) вражду между народами", - отмечалось в распространенном официальном заявлении погранвойск.

"В своих интервью, имеющих клеветнический и провокационный характер, они заявляют о том, что якобы, таджикские пограничники убили двух мирных жителей афганского села Яхдро Ишкашимского района. «Таджикские пограничники убивают невинных афганских граждан, чтобы получить медаль от своих властей», - цинично утверждают они. Несмотря на это клеветническое обвинение, официально заявляем, что по каждому пограничному инциденту, происходящему на пограничных участках, незамедлительно проводятся встречи пограничных представителей обеих сторон, где обсуждаются и регулируются возникшие инциденты», - отмечается в официальном заявлении таджикского погранведомства.