Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о международном терроризме, - передает Tengrinews.kz. Он высказал обеспокоенность катастрофическими масштабами преступлений, для которых не существует границ.

По его мнению, сегодня любая точка земного шара может стать объектом разрушительных ударов, а с началом третьего тысячелетия число терактов, как и количество погибших, выросло в десять раз.



"В 2016 году теракты произошли в 104 странах, это более половины мира. То есть по географии и масштабам мы находимся, условно, фактически в третьей мировой войне. Причем теракты смещаются от развивающихся стран в развитые", - дополнил казахстанский лидер.



Также Назарбаев отметил глобальное распространение псевдоисламских течений, заявив, что разгромленные террористические ячейки могут появиться в новых местах. "Несмотря на противоречия, мировым и региональным державам удалось скоординировать действия по борьбе с ИГИЛ на Ближнем Востоке. Однако надо понимать, что разгромленные боевики начнут возрождать ячейки на других территориях, и это серьезный вызов для всей Евразии", - заключил Нурсултан Назарбаев.