Приближается зима. Жители Таджикистана обеспокоены тем, как будут обогревать свои дома в холодный период - на рынке уже подорожали уголь и дрова, правительство повысило тарифы на электроэнергию.

В последние годы ситуация с обеспечением электричеством в зимний период улучшается. В прошлом году лимит был снят в разгар зимы, что позволило многим сэкономить на угле и дровах. Дело в том, что электроэнергия, даже и после повышения цен на нее, для обогрева и приготовления пищи обходится дешевле и при этом не требует лишних хлопот, как уголь, дрова или кизяк.

Но опытные домохозяйства все же заранее готовят свои дома к зиме.

Житель села Ахорун Абдумаджид, у которого большая семья, в зимний период топит три печки. «Летом еще, когда был меньший спрос на уголь, купил три тонны по 550 сомони. Этого должно хватить», - прикидывает он. Кроме угля, у него запасено немного дров и кизяка.

По мнению главы семьи, вообще у хозяйств, которые крепко стоят на ногах, никаких проблем с перезимовкой не должно быть. «Мы мало пользуемся электрическими нагревателями, разве что на скорую руку приготовить поесть, редко используем плиту», - говорит глава семейства. Есть у них и газовый баллон; одной заправки, если экономно использовать, хватает на месяц. По подсчётам Абдумаджида, если все расходы поделить на месяцы, использование различных ресурсов тепла обходится для большой семьи примерно в 200 сомони, может даже меньше.

В сельских школах печки-буржуйки - основной источник тепла в зимние холода Asia-Plus

Дрова – дорогое удовольствие

В сельской местности каждый вид топлива имеет свое предназначение – для обогрева часто используют электроэнергию; когда ее нет, на помощь приходят уголь, дрова и кизяк. Для приготовления пищи и лепешек в танурах в ход идут дрова и уголь.

Ныне самым дефицитным видом топлива считаются дрова – они дороги, и не у всех они есть. Аскар из Канибадама рассказывает, что в связи с появлением новых садов в их районе сейчас дрова и хворост можно купить дешевле. Были бы деньги. «У меня экономная печка, - говорит собеседник. – Она работает на опилках. Купил летом одну машину опилок за 300 сомони, этого вполне достаточно».

Дрова – вид топлива, который имеет ограниченную географию. В тех местах, где рядом разбиты сады или имеется лес, их можно купить дешевле. Но в райцентрах и крупных поселках они являются дорогим удовольствием. В этих населенных пунктах в основном покупают уголь.

Следует отметить, что ни одно хозяйство не возлагает надежд на один вид топлива – все запасаются разными ресурсами на всякий случай – немного угля, немного дров, немного кизяка. Также дополнительно нужны солярка, опилки, хворост, стебли хлопчатника (гузапая) или сухая виноградная лоза. Последние идут на танур (печь для выпечки лепешек). И, естественно, при первой возможности основная нагрузка идет на электричество, несмотря на то, что киловатт-час теперь стоит 16,85 дирама. Если среднестатистическая семья использует 1000 кВт∙ч за месяц, то оно обходится намного дешевле, чем покупка дров или угля.

Ни одно хозяйство не возлагает надежд на один вид топлива – все запасаются разными ресурсами на всякий случай – немного угля, немного дров, немного кизяка. Asia-Plus

Использование дров имеет большие недостатки. Печь нуждается в очень частой их загрузке, требуется регулярно удалять золу, а хранение дров требует много места на участке. Да и обходятся они дорого, если у вас нет своего сада. В Гиссарской долине одна машина дров в зависимости от объема кузова стоит от 1 500 до 2 500 тыс. сомони. В других регионах Таджикистана цены на дрова отличаются не намного.

Уголь тоже необходимо загружать в печку два-три раза в день, немного реже, чем дрова. Кроме того, от него грязь, постоянно требуется чистка печей и труб, да еще есть опасность отравиться угарным газом.

С каждым днем цена на уголь повышается, несмотря на изобилие этого вида топлива на рынках. В эти дни уголь таджикского производства стоит не менее 80 дирамов за кг, а кыргызский – до 1,60.

Кизяк – спасение от холодов

В большей части сел Таджикистана кизяк стал настоящим спасением для бедных слоёв населения от зимних холодов. Мало семей, у которых нет домашнего скота. Навоз коров используется не только для удобрения огорода, но и в качестве топлива - из него готовят кизяк, или «тапак» по-народному. Это примитивное средство доступно, и его использование актуально для горных и труднодоступных районов страны.

В большей части сел Таджикистана кизяк стал настоящим спасением для бедных слоёв населения от зимних холодов. Asia-Plus

В зависимости от объема кизяк стоит от 30 до 80 дирамов за штуку.

Есть разные виды кизяка. Самый простой вид – это собранные на пастбищах коровьи «лепешки», их собирают уже готовыми к использованию или сушат в первоначальном виде. Этот вид кизяка быстро сгорает, и требуется целый мешок, чтобы приготовить пищу.

Более популярен второй вид, который требует труда. Собранный навоз смешивают с соломой или угольным порошком, из этого делают тапак. Можно использовать специальную форму, например старую посуду, чтобы сделать топливные кругляши. После высушивания их хранят на специальных складах.

В одном из горных сел Шахринава довелось увидеть большие круглые тапаки, сформованные в тазу. Их называют «чалмой», тут в смесь, помимо навоза, входят разные добавки – солома, опилки, угольная пыль, разные древесные отходы. Такой вид кизяка горит дольше, штука стоит не менее 3 сомони.

«Пора привыкать к условиям, которые есть у нас, - говорит Абдумаджид из села Ахорун.- Сейчас все дорого. Даже кизяк, который вчера никто бесплатно не брал, сегодня стоит денег. Поэтому нужно готовить сани летом».

Если отключают электричество, спасает положение печь-буржуйка. Сегодня на базарах такие печи являются ходовым товаром. Цены на них выросли почти в два раза. В горных кишлаках со времен ужесточения лимита сохраняются еще сандали. Это небольшое углубление посреди комнаты, куда насыпают горящие угли. Над очагом устанавливают деревянный столик, накрытый одеялом. Вся семья собирается вокруг сандали, засовывают ноги под одеяло и греются. На столике можно расстелить скатерть и пить чай.

Впрочем, хорошим топливом сможет служить кизяк с примесью угля – он дольше будет тлеть и выделять тепло.

«Такие нехитрые приспособления спасали наш народ от холода тысячелетиями. Даст Бог, и эту зиму переживем», - уверен Абдумаджид.