Гражданин Таджикистана обвиняется в нанесении ущерба экономическим интересам республики. Он привлечен к административной ответственности за контрабанду 8 тысяч килограммов репчатого лука из Кыргызстана.

При таможенном досмотре грузовика марки «Мерседес-Бенс» 41-летнего жителя города Исфара Х. М. сотрудники таможенного ведомства Таджикистана обнаружили 8 тысяч тонн репчатого лук. Во время допроса выяснилось, что данный груз перемещен на территорию Таджикистана из Кыргызстана без прохождения соответствующих таможенных процедур, сообщает пресс-служба Таможенной службы при правительстве РТ.

«Таким образом, - говорится в сообщении, - в действиях гражданина Х. М. видятся признаки административного правонарушения по статье 579 Кодекса РТ об административных правонарушениях».

В отношении обвиняемого возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф до 1 тысяч сомони с конфискацией предмета административного правонарушения, в его случае - репчатого лука.