После того, как Таджикистан стал полноправным членом Международного Союза велосипедного спорта (UCI), стали налаживаться международные связи. На днях два представителя Таджикистана – тренер Джалол Рахимов и молодой спортсмен Мухаммаджон Азизов вернулись из Южной Кореи, где провели совместные сборы по шоссейным гонкам с местными велосипедистами.

Поездка состоялась благодаря договоренности между Федерациями велоспорта Таджикистана и Южной Кореи. Эта страна входит в число лидеров велоспорта в Азии. Сборы проходили в лагере Центра развития велосипедного спорта в Сеуле.

По мнению вице-президента Федерации велоспорта РТ Андрея Миронова, это первые учебно-тренировочные сборы таджикских велосипедистов.

«Полученный опыт пригодится нашим спортсменам, которые только делают первые шаги на международной арене, - говорит Миронов. – Сейчас трудно говорить о каких-то результатах, так как велоспорт требует для своего развития значительных вложений и внимания со стороны государства».

Южнокорейские специалисты, как отметил Андрей Миронов, проявили интерес к сотрудничеству с национальной федерацией велоспорта Таджикистана, так как увидели хороший потенциал для развития этого вида спорта в стране.

Международный Союз велоспорта (UCI) в этом году приняла в свои ряды Таджикистан и пригласила руководителя национальной федерации Умеда Шукрихудоева на заключительный турнир мирового велосипедного сезона в Китай – на соревнования «Тур Гуаньси».

Вице-президент федерации Андрей Миронов в сентябре принял участие в выборе нового президента UCI, который проходил Норвегии. Им стал французский спортивный деятель Давид Лапортье.

Андрей Миронов отметил также, что, несмотря на отсутствие необходимых условий, у таджикских спортсменов уже есть результаты. Например, в конце мая Таджикистан впервые за годы своей независимости таджикский велосипедист Далер Савостьянов из Бустона бронзовую медаль на международной шоссейной велогонке «Гран Фондо Тур Жетысу» в Казахстане, в которой приняли участие более 200 спортсменов и велолюбителей из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В планах федерации - наряду с шоссейным и трековым велоспортом развивать BMX (Bicycle Motocross, «велосипедный мотокросс»). Для этой дисциплины используется одноимённый тип велосипеда — BMX.

«Из-за того, что велосипеды и снаряжение для шоссе и трека дорогие, мы обратили внимание на популярное в последнее время и менее затратное велосипедное направление - BMX, - говорит Миронов. – Мы уже продумали проект велотрека BMX, где можно будет проводить международные соревнования и тренироваться».

Кроме того, ведется работа с Таджикским институтом физкультуры и спорта, чтобы при нем открыть велосипедную школу. Готовится предложение об организации женской секции по велоспорту в Душанбе.

Федерация планирует попасть на чемпионат Азии, который состоится 6-12 февраля 2018 года в Мьянме. Таджикские велосипедисты на таких соревнованиях за все годы независимости страны еще ни разу не участвовали.

Но пока национальная федерация велоспорта продолжает искать спонсоров и партнёров…