Число жертв землетрясения магнитудой 7.3 на границе Ирана и Ирака достигло 339 человек, еще до 2,5 тысяч пострадали, передает Press TV. Сильное землетрясение произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака.

По данным созданного кризисного центра, основной удар стихии пришелся на провинции Керманшах и Илам на западе Ирана. Именно там - в городах Каср-э-Ширин, Илам, Керманшах - зафиксированы наибольшие разрушения.

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Местное отделение Красного Полумесяца развернуло поисковые и спасательные операции в зоне бедствия, туда направлены дополнительные подразделения спасателей. В пострадавших районах развернуты полевые госпитали для обеспечения людей необходимыми продуктами, теплыми вещами и топливом.