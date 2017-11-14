Национальный банк заявляет, что предоставил отчет в парламент вовремя. Главе НБТ необходимо было в течение двух недель собрать полную информацию о создавшейся ситуации в проблемных банках страны - «Точиксодиротбанк», «Агроинвестбанк», «Фононбанк» и «Точпромбанк» и представить спикеру нижней палаты парламента республики Шукурджону Зухурову.

“Относительно опубликованного материала под названием “Главный банкир Таджикистана не спешит выполнять поручение спикера парламента” от 9 ноября 2017 года на сайте “Азия-Плюс”, сообщаем, что Национальный банк Таджикистана по поручению Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Шукурджона Зухурова в установленные сроки направил соответствующий отчет в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ, - говорится в письменном опровержении Нацбанка. - В то же время, относительно слов источника “Азия-Плюс”, согласно которому 8 ноября 2017 года Национальный банк официально касательно данного поручения был предупрежден со стороны Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ( “По словам источника, накануне, 8 ноября, нижняя палата парламента Таджикистана официально напомнила Нацбанку страны о вышеназванном поручении спикера”), отметим, что данная информация недостоверна, поскольку по поводу вышеуказанного поручения Национальному банку никакое письменное или устное обращение не поступало”, - отмечают в Нацбанке.

Между тем, пресс-сектерарь паламента страны Мухаммадато Султонов сегодня по телефону “АП” сообщил, что ответ от Нацбанка они действительно получили. Заседание Маджлиси намояндагон прошло 18 октября, а ответ от главы Нацбанка поступил в парламент 3 ноября, сообщил он.

Напомним, 9 ноября в пресс-службе парламента «АП» заявляли, что ответ все еще не получен. В связи с этим, по словам источника, 8 ноября нижняя палата парламента даже официально напомнила Нацбанку страны о вышеназванном получении спикера.

Между тем, о чем говорится в ответе Нацбанка, не известно, по словам Султонова, письмо пока находится на рассмотрении.