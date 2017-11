Most likely, the International Monetary Fund (IMF) is aware of the current economic situation in Tajikistan, which has already been in debt, Rahim Karimov, an expert on the Tajik economy told Asia-Plus in an interview.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд