11 ноября в Академическом театре оперы и балета им. С. Айни прошла премьера балета «Бахчисарайский фонтан». По словам PR-директора Культурного центра «Бактрия» Амаль Ханум Гаджиевой, это долгожданное событие.

«Эта хореографическая поэма в четырёх действиях впервые была поставлена балетмейстером Ростиславом Захаровым по сценарию Николая Волкова еще в 1934 году, - сообщила она. - Первая постановка этого балета в нашем театре состоялась в 1954 году в постановке Гафура Валаматзода. Нынешнюю постановку осуществила балетмейстер - постановщик Мария Левицкая».

По словам Амаль Ханум, в постановке уделено особое внимание изобразительности танцевального языка.

"Бахчисарайский фонтан" КЦ "Бактрия" 1 /7

"Бахчисарайсий фонтан»- это драматический балет, и драматизма в участниках было более чем достаточно, где каждая поза, каждый жест танцоров имели свою смысловую нагрузку, - подчеркнула она. - Хотела бы отметить растущее и отточенное от спектакля к спектаклю мастерство танцоров балета, за что хочется, прежде всего, поблагодарить Марию Левицкую и выпускников Пермского хореографического училища».

Показ балет «Бахчисарайский фонтан» будет длиться до 18 ноября.