Часть таджикских трудовых мигрантов, которые более недели находились на станции «Аксарайская» Астраханской области России, прибыли в Душанбе вечером 12 ноября.

Поезд за номером 330 следовавший по маршруту Москва-Душанбе прибыл в Душанбе по расписанию в 16:30. Железнодорожный вокзал города Душанбе был как никогда переполнен, территория охранялась сотрудниками милиции, что не характерно для обычного дня на ж/д вокзале.

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Трудовых мигрантов традиционно встречают родственники. По официальным данным, группа граждан Таджикистана, которая пересела на станции «Аксарайский» состояла из 75 человек.

К сожалению, нам не удалось встретиться с каждым, однако у дверей вокзала смогли поговорить с несколькими из них, в том числе и с Орифджоном Файзуллоевым. Он от имени всех таджикских мигрантов поблагодарил Посольство Таджикистана в России за содействие в решении проблемы в «Аксарайске» и помощи в отправке на родину.

«Мы понимаем, что сами виноваты и признали вину. На станции нам сделали плов, накормили, потом поставили печати на наших билетах, и мы смогли без дополнительной покупки билета приехать в Душанбе. К сожалению, я не успел на собственную свадьбу, которая должна была состояться 10 ноября, пришлось ее отложить», - сказал он в интервью «АП».

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В зале ожидания вокзала мы встретили женщину, которая как оказалось, была среди тех пассажиров, которых сняли с поезда на российско-казахстанской границе. В Россию она приехала с мужем на заработки весной 2017 года, и в надежде получить все разрешительные документы, доверила свой паспорт знакомому соотечественнику, который, как объясняет женщина, потерял все паспорта. Ей и ее мужу пришлось обратиться в консульство, чтобы получить разрешение на выезд. Она попросила не называть ее имени.

«Сначала нам сказали, что быстро всех проверят и отпустят, поэтому многие даже свои телефоны не взяли с собой, а поезд так и уехал. Потом мужчин отвели в отдельное небольшое помещение, скорее всего это был летний вокзал, и поместили их там, среди них был и мой муж. Женщин было всего трое, нас разместили в каком-то вагончике и закрыли снаружи. Внутри вагона были лишь деревянный стол и стулья, на которых мы и спали. Как провели ночь мужчины, я не знаю», - рассказывает она.

Ей повезло больше, считает женщина, так как ее с мужем отпустили раньше, и они, купив билеты, вернулись тремя днями раньше.

Орифджону и всем, кто был снят с четырех поездов Москва-Душанбе в начале ноября, запретили въезд в Россию решением суда. Многие уже несколько лет не выезжали из России и потеряли свои документы, кто-то был депортирован, но своевременно не выехал, что и является нарушением миграционного законодательства РФ. Чем они будут заниматься на родине, они не знают.

«У нас есть небольшой участок земли в Фархоре, наверно буду земледелием заниматься, но сначала надо расплатиться с долгами», - рассказал мужчина средних лет.

«А я наверно поеду в Казахстан работать, буду пробовать разные варианты», - сказал рядом стоящий мужчина. Он так же рассказал, что ему пришлось покупать билет на поезд на станции «Аксарайская», чтобы уехать, однако на кассе станции билет ему продали, но уполномоченные органы не допустили его к выезду.

«Нам не объяснили, что уехать мы сможем только после решения суда и выплаты штрафа. Мы просто сидели и ждали. Мы сами это поняли когда нас отвели в суд и мы выплатили штраф. Потом пришли представители нашего посольства поставили нам нужные печати на билетах, и мы смогли сесть на поезд», - рассказал мужчина.

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«Если бы нас не «кидали» там и давали нам наши деньги за нашу работу, то конечно, мы бы вовремя делали все документы. Мы ведь понимаем, что от этого возникают все проблемы, и не хотим быть нелегалами, но у всякой ситуации есть несколько сторон, я думаю, надо это тоже учитывать», - говорит один из пассажиров поезда.

Напомним, в начале ноября с поездов Москва-Душанбе на станции «Аксарайская» на российско-казахстанской границе уполномоченными органами России были сняты по разным данным от 150 до 200 таджикских трудовых мигрантов. Большая часть из них нарушило миграционное законодательство России. Каждый из них должен был пройти судебную процедуру, выплатить штраф, однако они этого не сделали до выезда из Москвы, что и стало основанием для задержания и последующей депортации.