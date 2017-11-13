По указанию президента Таджикистана Эмомали Рахмона металлические ограждения некоторых министерств и ведомств, установленные в Душанбе, будут постепенно убраны, заявил «АП» источник в правительстве республики.

По данным источника, в первую очередь от металлических ограждений должны избавиться те министерства, ведомства, организации независимо от их форм собственности, которые с возведением различных заборов отделили от населения маленькие парки, скверы, фонтаны.

"В рамах исполнения вышеназванного указания главы государства на сегодняшний день металлический забор, возведенный вокруг столичного офиса ОАХК «Барки точик», уже снесен - сообщил источник. - Ранее такой забор был убран и с территории Таджикского государственного медицинского университета".