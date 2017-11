Tajik Foreign Minister Sirojiddin Aslov has held a number of bilateral meetings in the Uzbek city of Samarqand on the sidelines of the 13th annual EU-Central Asia ministerial meeting that took place there on November 10, according to the Tajik MFA information department.

