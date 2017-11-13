Подписанием Протокола завершилась работа совместной коллегии спасательных ведомств Кыргызстана и Таджикистана, который прошел в городе Гулистон Согдийской области.

В протоколе стороны наметили дальнейшее развитие сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций трансграничного характера, проведения совместных учений, обмена информацией между двумя ведомствами не только в приграничных районах Согдийской области Таджикистана и Баткентской области Кыргызстана, но и между подразделениями КЧС РТ в Ляхшском районе и приграничных районах ГБАО с соответствующими подразделениями МЧС соседней республики.

По данным пресс-службы КЧС, по итогам заседания также подписан Меморандум о сотрудничестве между КЧС Таджикистана и Агентством по техническому сотрудничеству и развитию в Республике Таджикистан (ACTED), который позволит улучшить механизмы взаимодействия и сотрудничества Комитета и ACTED в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Меморандум подписали Глава КЧС Рустам Назарзода и Директор ACTED госпожа Рано Мансурова.

КЧС РТ

«Анализ чрезвычайных ситуаций, которым подвержены две страны, показывает, что на их территории, значительную часть которых составляют горы, довольно часто происходят практически все виды стихийных бедствий (землетрясения, оползни, сели, лавины, наводнения и засухи), которые подрывают экономику республик и снижают потенциал их развития, - отметили в пресс-центре. - В виду этого и глобального потепления международное сотрудничество и взаимодействие приобретают все большое значение».

Источник сообщил, в ходе заседания был обсужден широкий спектр вопросов двухстороннего сотрудничества в сфере снижения риска стихийных бедствий. Были заслушаны доклады и презентации о проделанной работе за последние два года, обозначены недостатки и внесены предложения по птимизации взаимодействия.

КЧС РТ

«В частности, сторонами было отмечено, что для дальнейшего улучшения совместной работы имеется большой неиспользованный потенциал, в частности, имеется недостаточная координация совместных действий при чрезвычайных ситуациях, требуют проработки вопросы обмена информацией, проведения совместных учений, - сообщили в КЧС. - Была выражена заинтересованность в проведение постоянного диалога, который способствует оптимизации наших взаимодействий по снижению риска бедствий в приграничных районах двух стран».

Очередное заседание совместной коллегии было принято провести в 2018 году в Кыргызской Республике.