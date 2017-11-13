По последним данным, в результате сильного землетрясения, произошедшего в воскресенье на границе Ирана и Ирака в Иране погиб 141 человек, более тысячи человек получили ранения. Об этом сообщается агентство Fars News Agency. Число пострадавших превысило тысячу человек.

По данным созданного кризисного центра, основной удар стихии пришелся на провинции Керманшах и Илам на западе Ирана. Именно там - в городах Каср-э-Ширин, Илам, Керманшах - зафиксированы наибольшие разрушения.

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Местное отделение Красного Полумесяца развернуло поисковые и спасательные операции в зоне бедствия, туда направлены дополнительные подразделения спасателей. В пострадавших районах развернуты полевые госпитали для обеспечения людей необходимыми продуктами, теплыми вещами и топливом.

Стратегические объекты, в том числе нефтегазовая инфраструктура, не пострадали. Как сообщается, в обычном режиме работают и аэропорты провинций. Уже подготовлено более 20 армейских вертолетов для отправки тяжелораненых в Тегеран.

Местные жители, покинувшие свои дома, остаются ночевать на улице, жгут костры, опасаясь новых подземных толчков. Всего за последние три часа было зафиксировано еще 12 повторных толчков магнитудой от 3,6 до 4,7.

По данным СМИ, в Ираке в результате землетрясения один человек погиб, еще около 100 пострадали. Сообщается, что погиб один человек в городе Джалюля, около 60 человек получили ранения в районе Ханакин, еще 40 человек ранены в районе Балад-Руз в провинции Дияла.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.